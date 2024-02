"Maré vermelha": mais de 200 pessoas passam mal após banho em praia de AL Ao menos 215 pessoas —a maioria delas turistas— precisaram de atendimento médico entre ontem e hoje nos município de Barra de Santo Antônio e Paripueira, ambas no litoral norte de Alagoas. Todas tomaram banho nesse período na praia de Carro Quebrado, uma das mais famosas e turísticas do estado, localizada em Barra de Santo Antônio. O banho no local está vetado. Veja o texto completo de Carlos Madeiro