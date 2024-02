Hospital da PB cobra para paciente com câncer 'furar fila' do SUS, diz CGU O hospital filantrópico Napoleão Laureano, de João Pessoa, recebeu dinheiro diretamente de pacientes e prefeituras e deu início a tratamentos de câncer antes que eles passassem pela intermediação do SUS (Sistema Único de Saúde), de acordo com uma auditoria realizada pela CGU (Controladoria-Geral da União). O hospital confirma a cobrança, mas diz que ela é legal e ocorre porque não haveria como atender todos por meio do convênio regular com o SUS. Afirma também que o dinheiro arrecadado é usado todo na unidade (leia mais abaixo). Veja o texto completo de Carlos Madeiro