O CV (Comando Vermelho) está no controle do crime organizado no Acre. Nos últimos anos, após perder espaço para o PCC na chamada rota caipira (que liga Paraguai e Sudeste brasileiro), a facção carioca concentrou forças na Amazônia para ter acesso à fronteira e hoje é predominante no estado de origem dos dois fugitivos que escaparam do presídio federal de Mossoró (RN). O Acre é estratégico para o crime organizado porque faz fronteira com dois dos maiores produtores de cocaína do mundo: Peru e Bolívia. Estar perto do estado oferece vantagem logística para operar na outra rota da droga, a rota Solimões.