'Brancos' e 'marotos': guerra do PCC gera mortes em série no interior do PI Cinco mortes ocorridas em menos de duas semanas nas pacatas cidades de Avelino Lopes e São Raimundo Nonato, no extremo sul do Piauí, estão relacionadas a uma guerra local de grupos da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo a polícia piauiense. A disputa opõe dois grupos da facção que eram próximos, mas romperam recentemente: os "marotos" e os "brancos", que entraram em guerra e disputam a região entre o oeste da Bahia e o sul piauiense. Veja o texto completo de Carlos Madeiro