A Justiça Federal concedeu a uma criança de 7 anos que vive em Ipubi, no sertão pernambucano, o direito de pensão especial de um salário mínimo (R$ 1.412 no valor atual) a ser paga pelo INSS. A mãe dela foi morta a tiros em 2020 pelo então marido e pai. A sentença, dada no último domingo (18), teve como base a lei 14.717/2023, sancionada por Lula em 31 de outubro de 2023, que garante o benefício a filhos ou dependentes órfãos em razão do crime de feminicídio e cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.