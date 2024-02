O guarda municipal Edvaldo Bemvindo da Silva, 52, matou a ex-esposa a tiros após chegar e prometer um "presente de aniversário" enquanto ela trabalhava numa loja no Pátio Shopping, em Maceió, na noite deste domingo (25). Valkiria de Brito Cavalcanti completava 40 anos ontem, quando foi morta com um tiro pelo ex-marido, do qual estava separado havia 4 meses. Após matar a ex-mulher, Edvaldo deu um tiro em si próprio. Os dois morreram no local, e o estabelecimento foi fechado.