Um dos símbolos do turismo no Rio Grande do Norte, a Árvore do Amor foi vítima de vandalismo ontem (27). Segundo a Prefeitura de Maxaranguape, no litoral norte, as raízes foram cortadas na madrugada de terça. Com mais de 300 anos, a árvore fica na praia de Barra de Maxaranguape e une duas gameleiras com raízes que se conectam, criando uma sombra em formato de coração.