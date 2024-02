Um prédio de luxo construído no bairro litorâneo de Tambaú, em João Pessoa, é alvo de um imbróglio judicial que ameaça a entrega do imóvel aos compradores. O edifício Way, da construtora Cobran, foi erguido com oito pavimentos — mais cobertura — divididos em 147 unidades de flats. Segundo a prefeitura, o prédio foi feito de forma irregular com 5,1 metros acima da altura máxima permitida pela legislação de imóveis próximos à orla. Por isso, o órgão negou a licença de habitação — chamada de Habite-se. A construtora diz que tinha autorização para essa obra.