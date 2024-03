O estado do Acre está enfrentando uma das maiores cheias registradas em sua história, que já atingem 100 mil pessoas em 19 municípios afetados, segundo dados do governo do estado nesta sexta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, em 12 cidades a situação é mais crítica, e nelas foram montados 75 abrigos públicos que atendem 8 mil pessoas desabrigadas. Além disso, há 15 mil pessoas desalojadas (que foram para casa de familiares ou amigos).