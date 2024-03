Por que a Amazônia teve o pior mês de fevereiro no histórico de queimadas A Amazônia brasileira registrou o maior número de incêndios em um mês de fevereiro desde a criação do programa de monitoramento de queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas e Estatísticas), em 1998. O número recorde foi puxado por apenas um estado, o de Roraima, que enfrenta uma severa seca e calor acima da média. São fatores que ajudam a propagar o fogo em patamares nunca vistos, segundo os pesquisadores. Veja o texto completo de Carlos Madeiro