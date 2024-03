Apesar de o governo Lula ter aumentado o valor do benefício, o número de beneficiários do Bolsa Família que vivem abaixo da linha da pobreza fechou 2023 em 6,6 milhões da pessoas, segundo dados do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Entre maio e dezembro de 2023, o total de beneficiários na pobreza caiu 23%. Eles eram aproximadamente 8,6 milhões em maio.