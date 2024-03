Um dos destinos litorâneos mais tradicionais do turismo no Nordeste, Jericoacoara (CE) está sofrendo com a erosão marítima, que tem causado prejuízos e alterado o cenário de praias paradisíacas. Após perder a duna do Pôr do Sol no primeiro semestre de 2023 (leia mais abaixo), o processo de erosão costeira tem se intensificado e causa preocupação.