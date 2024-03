Seca e cheia: o que explica a Amazônia ter extremos do clima ao mesmo tempo Separados "apenas" pelo estado do Amazonas, Acre e Roraima enfrentam neste momento problemas opostos de extremos climáticos, que castigam com seca e cheias ao mesmo tempo áreas de um mesmo bioma, a Amazônia. O Acre enfrenta uma das maiores cheias de rios de sua história, com mais de 100 mil pessoas atingidas e 12 cidades em situação crítica. Veja o texto completo de Carlos Madeiro