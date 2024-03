Militares do Corpo de Bombeiros da Bahia levaram um susto ao atender um chamado para retirar um corpo que boiava no rio Cachoeira, em Itabuna (BA), no último sábado. Um vídeo mostra o momento em que dois bombeiros chegam à beira do rio e retiram o "corpo" de um homem. Mas assim que o puxam da água, para surpresa deles e de todos quem acompanhava a ação a distância, o homem se mexe. Um dos bombeiros chega a abrir os braços em reação, provocando risadas.