Cidade no AC planeja mudar de lugar após nova cheia atingir 75% de sua área A cidade de Brasiléia (AC), na fronteira com a Bolívia, junta os cacos após a maior enchente que enfrentou em sua história, entre o final de fevereiro e o início deste mês. Ruas, casas e prédios públicos cobertos de lama não são bem uma novidade no município, mas dessa vez a cheia atingiu patamar inédito, o que leva autoridades a pedir a realocação das construções para uma área mais alta. Veja o texto completo de Carlos Madeiro