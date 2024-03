O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou a decisão da Secretaria de Administração da Paraíba e determinou o restabelecimento de pensões e aposentadorias vitalícias solicitado em ação por viúvas de ex-governadores e ex-chefes do Executivo no Estado. A decisão foi dada de forma monocrática nesta sexta (8) e determina ainda o pagamento retroativo dos valores não recebidos desde junho de 2020 — quando o benefício foi cortado por decisão do mesmo STF. Ainda cabe recurso.