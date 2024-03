A síndrome de infecção congênita pelo vírus zika, relacionada a casos de microcefalia, voltou a ter um aumento no número de casos suspeitos notificados em 2023 após seis anos em queda. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 1.035 casos relatados no ano passado — trata-se do maior número desde 2019. Por trás da alta recente nas notificações estão problemas que preocupam o ministério e especialistas e vão desde a demora em investigar os casos e fechar diagnóstico à falha de vigilância epidemiológica.