A partir de hoje, o ex-morador de rua Tiago Juvenal dos Santos, 40, começa uma nova vida. Nesta segunda-feira (11), ele se torna aluno de uma universidade pública, no curso de teatro da Uneb (Universidade do Estado da Bahia), em Nosso Senhor do Bonfim (a 382 km de Salvador). Tiago quer seguir carreira de ator na televisão, "tipo um Lázaro Ramos da vida", diz, citando seu ídolo.