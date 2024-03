PM armado com metralhadora agride professora com tapas e soco no MA Um policial militar do Maranhão foi afastado de suas funções e é alvo de investigação após ser flagrado agredindo uma professora durante abordagem no bairro de Cruzeiro de Santa Bárbara, em São Luís (MA). O caso ocorreu na noite de quinta (7), mas as imagens só foram divulgadas nesta segunda (11). Veja o texto completo de Carlos Madeiro