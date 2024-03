O projeto para construção de dois edifícios com 15 e 16 andares na tradicional praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, gerou intensa reação contrária de moradores, ativistas e autoridades de Salvador, que reclamam da grande área de sombra que será criada com o empreendimento. A ação tenta vetar a construção dos arranha-céus planejados pela OR Incorporadora, pertencente ao Grupo Novonor (antiga Odebrecht). A empresa diz que a obra tem início previsto para 2025, com 47 unidades habitacionais.