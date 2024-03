Bolsonaristas se revoltam nas redes com chefes antigolpe das Forças Armadas Bolsonaristas revoltados após a divulgação dos depoimentos dos chefes das forças armadas no STF usaram as redes sociais desde sexta-feira para atacar a "covardia" a "traição" daqueles que não aceitaram a ideia de dar o golpe. O número de comentários no X (antigo Twitter) foi tão expressivo que os termos "covarde" e "traidor" ficaram entre os mais citados neste sábado. a expressão "mito", que é muito usada para chamar Bolsonaro, também apareceu. Veja o texto completo de Carlos Madeiro