MP defende que Globo rompa com TV de Collor; desfiliação depende de um voto O MP (Ministério Público) de Alagoas emitiu parecer favorável à TV Globo, que tenta tirar do ex-presidente Fernando Collor a concessão da emissora em Alagoas. A TV Gazeta conseguiu na Justiça, em janeiro, uma liminar obrigando a Globo a renovar o contrato. A decisão foi assinada pelo juiz do processo de recuperação judicial das empresas de comunicação da família de Collor. Veja o texto completo de Carlos Madeiro