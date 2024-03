Maior projeto de energia eólica do país ameaça sítios arqueológicos no NE O projeto de implantação de um complexo eólico com 372 torres para geração de energia pelos ventos na região de Seridó, entre os estados de Rio Grande do Norte e Paraíba, está sendo questionado por arqueólogos e preocupa o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que cobra garantias para licenciar o empreendimento. O complexo Eólico Pedra Lavrada, do grupo Casa dos Ventos, tem registro desde 2019, mas ainda está em fase de análise e licenciamento prévio. Veja o texto completo de Carlos Madeiro