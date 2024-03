Ação cobra que Braskem perca imóveis 'comprados' de vítimas de afundamento A Defensoria Pública do Estado de Alagoas entrou com uma ação ontem pedindo que a Justiça Federal condene a Braskem à perda de todos os imóveis e terrenos pelos quais pagou, a título de indenização, para que moradores pudessem deixar áreas sob risco de afundamento provocado por obras da empresa em cinco bairros de Maceió. A empresa afirma que não tem conhecimento da ação citada pela reportagem, mas alega que os registros de posse estão em seu nome como parte do acordo assinado com órgãos de controle, em que se compromete também a não construir nos bairros desocupados. Diz ainda que o uso futuro da área será definido pelo plano diretor municipal "e não caberá exclusivamente à Braskem" (leia mais abaixo). Veja o texto completo de Carlos Madeiro