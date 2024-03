Encerrada no final do governo Bolsonaro, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos espera há quase um ano a sua recriação dentro do governo Lula. Ainda no início de 2023, o MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania) deu andamento ao processo de recriação do grupo que tenta achar detalhes e vestígios da pessoas que foram assassinadas pela ditadura, mas o processo emperrou na Casa Civil há mais de um ano.