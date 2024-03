Calor acima da média atingiu todos os estados durante o verão; veja ranking O Brasil registrou uma temperatura 0,71ºC acima da média recente entre os meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, período que inclui a maior parte do verão. Os dados estão no relatório de medição sazonal da Climate Central. A entidade apontou ainda que todos os estados do país tiveram temperaturas acima da média registrada entre os anos de 1991-2020. Veja o texto completo de Carlos Madeiro