Há 180 anos, nascia na Vila Real do município do Crato (CE), Cícero Romão Batista, um personagem que até hoje é símbolo de devoção e liderança no semiárido, que lhe rendeu uma posição de santo nordestino. O padre Cícero, ou 'padim Ciço', como é chamado, tem uma história de liderança religiosa e política que marcou a história do final do século 19 e início do 20 no sertão nordestino, seja pelos milagres atribuídos, seja pela famosa devoção de Lampião.