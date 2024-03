Uma investigação do MP-CE (Ministério Público do Ceará) aponta que duas empresas que dominam o serviço de fornecimento de alimentação a órgãos públicos de estado e prefeituras fraudaram licitações. Pertencentes à mesma família, as companhias também serviam comida da baixa qualidade e até mesmo estragada a escolas, unidades de saúde e presídios. Na quinta-feira, a Operação Cibus (alimento, em latim) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na casa de empresários e de um policial penal e nas sedes das empresas nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Crato. Os nomes dos suspeitos não foram revelados.