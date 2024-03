Batizado de Tinga, um peixe-boi que vive no mar, entre as regiões sul de Alagoas e norte de Sergipe, foi encontrado ontem com um corte profundo na cabeça. A espécie é ameaçada de extinção e alvo de medidas de conservação. Um vídeo divulgado pelo Instituto Biota de Conservação mostra o animal ferido no povoado Saramem, em Brejo Grande (SE), na região da foz do rio São Francisco.