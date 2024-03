O governo do Ceará está em fase avançada de negociação com a família do general Humberto Castello Branco para que ela indique para onde devem ser levados os restos mortais do primeiro presidente da ditadura militar (1964-1967) e de sua esposa, Argentina Vianna. Os restos mortais hoje estão em um mausoléu no Palácio da Abolição, sede do executivo estadual e da residência oficial do governador.