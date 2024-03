'Não é passado, para nós é presente', diz irmã de desaparecida na ditadura A aposentada Diva Santana, 80, carrega por mais da metade de sua vida uma dor que atravessou as décadas, sem solução: o assassinato de sua irmã Dinaelza Santana Coqueiro, 25, que foi morta por militares no Pará em 1973, mas o corpo dela nunca foi localizado. Eu luto, dedico minha vida a essa causa. Sinto-me torturada, fiquei muito triste com que o presidente Lula disse de não remoer o passado. Para uns é passado, mas para nós é presente. Queremos fazer o sepultamento dos nossos entes. Se não faz o percurso todo, você não fecha o ciclo.

Diva Santana Veja o texto completo de Carlos Madeiro