Oito anos após matar a ex-companheira dentro do carro dela, o bacharel em direito Arnóbio Cavalcanti vai ser julgado hoje pelo Tribunal do Júri da 7ª Vara Criminal da Capital. A professora Joana de Oliveira Mendes, 34, foi morta com 32 facadas - sendo 30 no rosto - em 5 de outubro de 2016, no bairro do Poço, em Maceió.