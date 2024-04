AL: Homem é condenado a 37 anos por matar ex-mulher com 30 facadas no rosto O bacharel em direito Arnóbio Cavalcante, 48, foi condenado hoje pelo Tribunal do Júri da 7ª Vara Criminal da Capital por assassinar, em 2016, sua ex-companheira, a professora Joana de Oliveira Mendes, 34, com 32 facadas —sendo 30 no rosto. A pena foi definida em 37 anos, dois meses e sete dias em regime fechado, além de uma indenização de R$ 150 mil por danos morais a ser paga a família da vitima. Ele foi condenado por crime de homicídio triplamente qualificado: Veja o texto completo de Carlos Madeiro