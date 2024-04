O transbordamento do açude Gargalheiras, pela primeira vez em 13 anos, formou uma grande "cachoeira" sobre o paredão de pedras do reservatório hoje em Acari, no sertão do Rio Grande do Norte. O local tem atraído moradores, turistas e banhistas. Segundo o Igarn (Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte), a água começou a derramar pelo paredão às 23h15 da quarta-feira (3). Dezenas da pessoas estavam às margens do reservatório, e houve fogos de artifício, festa e orações para comemorar.