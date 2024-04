A mãe de santo Lúcia Oliveira teve uma viagem cancelada no aplicativo Uber após, segundo ela, o motorista tomar conhecimento do ponto de encontro: o terreiro Ilê Axé Opô Omidewá. Ela ia para uma consulta médica no último dia 25 de março, em João Pessoa, onde mora. "Sangue de Cristo tem poder, quem vai é outro", respondeu o motorista, após ela pedir, por mensagem, que fosse ligado o ar-condicionado.