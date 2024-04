O município de Pão de Açúcar, no sertão alagoano, tem aparecido frequentemente na lista de cidades com as temperaturas mais altas do país nas últimas semanas, segundo divulgação diária do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A cidade de 28 mil habitantes está acostumada com a quentura, mas enfrenta este ano uma onda de supercalor gerado por condições atípicas (leia mais abaixo), que elevou as temperaturas máximas e mudou hábitos.