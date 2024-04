PM baleia ex no dia do divórcio, mata colega que tenta detê-lo e se suicida Um policial militar matou um colega de farda, tentou assassinar a ex-companheira e cometeu suicídio em seguida, no fim da tarde desta sexta-feira (5), na cidade de Arapiraca, agreste de Alagoas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. O crime ocorreu no dia em que a ex-companheira do cabo Moisés da Silva Santos, 31, entrou na Justiça com pedido de reconhecimento e extinção de união estável. Na prática, isso quer dizer que ela pediu para a Justiça reconhecer e extinguir o vínculo (similar a um divórcio) entre eles, em um mesmo ato oficial. Veja o texto completo de Carlos Madeiro