Pesquisadores brasileiros apresentaram um estudo em que descrevem gravuras rupestres de até 9 mil anos, associadas a pegadas de dinossauros de milhões de anos. As gravuras foram feitas por povos pré-coloniais no sertão da Paraíba e algumas delas imitam as pegadas desse animais. A pesquisa avaliou os achados de três áreas do sítio Serrote do Letreiro, localizado em Sousa (PB), que compreende uma área de 15 mil m².