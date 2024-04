Agência só fiscaliza uma em cada 40 atividades de mineração por ano no país A ANM (Agência Nacional de Mineração) só consegue fiscalizar no país uma a cada 40 operações de mineração - chamadas de lavras - devido à reduzida quantidade de fiscais nos quadros do órgão. A informação consta em um extenso documento produzido pelo órgão e encaminhado à CPI da Braskem no Senado após questionamento dos parlamentares sobre vários aspectos da atuação e fiscalização da Braskem na exploração de sal-gema do subsolo de Maceió. Veja o texto completo de Carlos Madeiro