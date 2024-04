Calor recorde do oceano embranquece corais de Maceió: 'estão morrendo' Corais que embelezam e são essenciais ao ecossistema marinho estão ficando brancos nas praias de Maceió devido ao calor recorde do oceano Atlântico nos últimos dias, que ultrapassou a média de 30 °C. Imagens feitas por um drone no último domingo (7) mostram que boa parte dessas espécies enfrenta um processo acelerado de adoecimento, que pode ser letal. Veja o texto completo de Carlos Madeiro