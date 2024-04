A 3ª Câmara Cível do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) retirou da pauta de hoje o julgamento do recurso da TV Globo que tenta tirar do ex-presidente Fernando Collor a concessão da emissora em Alagoas. Não há data para o processo voltar à pauta. A TV Gazeta conseguiu na Justiça, em dezembro de 2023, uma liminar obrigando a Globo a renovar o contrato de filiação. A decisão foi assinada pelo juiz do processo de recuperação judicial das empresas de comunicação da família de Collor — a OAM (Organizações Arnon de Mello).