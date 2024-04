Sem cirurgias, crianças com microcefalia por zika sofrem com dores intensas Crianças com microcefalia gerada pela Síndrome Congênita Associada ao Vírus Zika estão sofrendo com problemas ortopédicos graves. Hoje, essa geração de meninos e meninas tem entre 7 e 9 anos. Mães e entidades denunciam que cirurgias para corrigir ou mesmo amenizar as intensas dores que elas sofrem não estão sendo feitas em alguns estados do Nordeste, o que tem causado deformidades ainda mais graves e até mortes. Veja o texto completo de Carlos Madeiro