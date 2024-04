Um estudo publicado no Jornal de Ambientes Áridos aponta que o clima árido já está presente em áreas de quatro estados do Nordeste. A pesquisa é assinada por Humberto Barbosa, meteorologista coordenador do Lapis (Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite) da Ufal (Universidade Federal de Alagoas). Segundo o estudo, em termos climáticos, as terras áridas do Brasil ocupam hoje 282 mil km² - na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba e em Piauí - o que é superior a área do estado de São Paulo (248 mil km²).