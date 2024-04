Pesquisa acha vestígios de navio símbolo da pirataria de escravos no Brasil Pesquisadores encontraram vestígios que seriam de um dos últimos e mais simbólicos navios escravagistas que chegaram ao Brasil, em 1852, dois anos após a Lei Eusébio de Queirós —que vedava o tráfico da pessoas escravizadas no país e classificava o transporte como pirataria. O brigue (como é chamado o navio de dois mastros) Camargo foi usado para trazer ilegalmente cerca de 500 pessoas de Moçambique, na África. Entre elas, havia crianças e adolescentes. Todos foram levados para trabalho forçado em fazendas de café do Vale do Paraíba. Veja o texto completo de Carlos Madeiro