Pescadores encontraram um barco à deriva no sábado (13), com cerca de 20 corpos em uma área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança (PA). A Marinha afirma que o barco foi encontrado sem motor, leme ou vela, ou seja: sem qualquer mecanismo de propulsão. Além disso, a embarcação parece ter sido feita de forma artesanal em fibra de vidro e não tinha sistema de controle e navegação.