Os imigrantes que deixaram a Mauritânia, na África, morreram no caminho e acabaram sendo encontrados no litoral do Pará provavelmente tinham como destino as Ilhas Canárias, na Espanha. A PF diz que o barco deixou o país do noroeste africano em algum momento depois de 17 de janeiro —data do seu último registro na Mauritânia—com 25 pessoas a bordo. Mas todas morreram no trajeto de 4.800 km, e só nove corpos foram encontrados na embarcação, em Bragança (PA). Todos os ocupantes devem ter morrido de fome e sede na viagem, segundo a PF. A hipótese é que os demais corpos tenham sido jogados no mar.