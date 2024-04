Os africanos que morreram em um barco encontrado no litoral do Pará provavelmente entraram na rota mais mortal do mundo para quem tenta refúgio. Somente no ano passado, 500 pessoas que saíram da África morreram em média, por mês, tentando cruzá-la. Segundo pesquisadores que conversaram com o UOL e com a PF, a principal hipótese é que a embarcação tinha como destino as Ilhas Canárias, na Espanha. O grupo saiu da Mauritânia, apontam as investigações.