No 1º ano de Lula conflitos no campo batem recorde e mortes caem, diz CPT O número de conflitos no campo bateu recorde no país em 2023, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pela CPT (Comissão Pastoral da Terra), que é ligada à Igreja Católica no Brasil. A entidade tem dados a partir de 1985. O número de mortes caiu em relação aos últimos anos: foram 31 assassinatos — o menor número desde 2020. Veja o texto completo de Carlos Madeiro