A PF (Polícia Federal) conta com o apoio da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) e de entidades internacionais para tentar identificar os nove corpos de um barco à deriva que foi encontrado no litoral do Pará no último dia 13. Doze dias após a embarcação ser achada, nenhuma vítima foi identificada. O barco trazia oito corpos, encontrados na região de Bragança, município litorâneo do Pará. Outro corpo estava próximo e também foi contabilizado como vítima.