MP recomenda que Juazeiro (BA) tire estátua de Daniel Alves em até 30 dias O Ministério Público da Bahia recomendou que a Prefeitura de Juazeiro (BA) retire a estátua de Daniel Alves instalada no centro da cidade. Daniel, condenado por estupro e cumprindo medidas cautelares na Espanha, nasceu no município baiano. A estátua foi inaugurada em 2020 e ganhou elogios do ex-atleta. Veja o texto completo de Carlos Madeiro